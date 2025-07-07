Ayşe Barım'ın davasında yeni gelişmeler

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına ve aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ile Zafer Algöz'ün de bulunduğu 11 ismin 'tanık' sıfatıyla dinlenmek üzere zorla getirmelerine karar verdi.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Miray Daner, Selma Ergeç ve Dolunay Soysert'in de bulunduğu bazı ünlü isimler de izleyici olarak katıldı. Sanık Barım ve avukatlarının savunmalarının ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık Barım'ın sağlık mazeretlerine ilişkin olarak cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına da hükmetti.

11 ünlü isme zorla getirme kararı

Mahkeme heyeti, sanık Barım'ın savunmalarında adı geçen Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat işler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz'ün 'tanık' sıfatıyla dinlenmeleri için zorla getirilmelerine karar verdi.

Tutukluluk kararının ardından gözyaşlarına hakim olamadılar

Duruşma 1 Ekim tarihine ertelenirken, duruşmanın ardından oyuncular Miray Daner, Hande Erçel ve Birce Akalay'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişinin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. - İSTANBUL