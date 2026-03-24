Ayşe Tokyaz Davasında Bilirkişi Raporu

24.03.2026 13:10
Cemil Koç'un ifadesinin gerçeklik payı düşük, Ovezova'nın ölümü cinayet izleri taşıyor.

1) AYŞE TOKYAZ'IN KATİLİNİN YARGILANDIĞI EJEGÜL DAVASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU: İFADELERİNİN GERÇEKLİK PAYI DÜŞÜK

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova'nın (29) 8'inci kattan düşerek öldüğü olaya ilişkin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan yargılandığı davada bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Ovezova'nın yüz bölgesindeki kırıkların düşme öncesi darp sonucu oluşmuş olabileceği değerlendirilirken, sanığın beyanlarının gerçeklik payının düşük olduğu ve evde çok sayıda kan lekesi tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025'te Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan, kendisine yardım eden 6 kişi de 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklandı.

Soruşturma sürerken, Cemil Koç'un, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023'te bir sitenin 8'inci katındaki daireden düşerek ölen birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın ölümünde de şüpheli olduğu belirlendi.

TIRNAKLARINDA SANIĞIN DNA'SI BULUNDU

Cemil Koç, Ejegül Ovezova ölümü ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 4 Temmuz 2025'te tamamlanan iddianamedeki ifadesinde; olay sırasında lavaboda olduğunu, bir ses duyup salona geçtiğinde Ovezova'yı göremediğini, aşağı indiğinde kadını yerde yüzüstü yatarken gördüğünü ve intihar etmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun raporuna da yer verilerek, tırnaklar üzerinden alınan sürüntü örneğinde Ejegül Ovezova ve Cemil Koç'tan alındığı belirtilen kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğu tespiti yer aldı. Bu durumun da aralarında bir boğuşma yaşandığını gösterdiği, Cemil Koç'un kadını pencereden düşürmek suretiyle ölümüne sebep olduğu, şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphenin elde edildiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngeri kenarında tespit edilen kan izlerinin maktule ait olduğunun saptandığı, ancak maktulün vücudunda yara veya kesi izine rastlanmaması nedeniyle evdeki kan lekeleriyle ölüm arasında doğrudan bir bağ kurulamadığı ifade edildi. Ancak tırnak altı DNA örneği ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin kadını öldürdüğüne yönelik yeterli şüphe oluştuğu ifade edilerek, Cemil Koç'un 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-f maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

'BEYANLARININ GERÇEKLİK PAYI DÜŞÜK'

Davanın görüldüğü Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, olay yeri inceleme fotoğrafları, kriminal raporlar ve Adli Tıp Kurumu verileri birlikte değerlendirildi. Raporda, ikamet içerisinde çok sayıda noktada kan lekesi bulunduğu, bu lekelerin maktule ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Sanığın olay sonrası vücudundaki çizikleri doktor raporunda 'kedi tırmığı' olarak açıklamasının ise hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmesine göre Ejegül'ün ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa ve yüz kırıkları ile iç kanama sonucu meydana geldiği, yüz bölgesindeki kırıkların düşme öncesi darp sonucu oluşmuş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı. Tanık beyanlarında olay gecesi bir kadın çığlığı duyulduğunun belirtilmesinin de olayın oluş şekline ilişkin şüpheleri artırdığı kaydedildi. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde ise sanık Cemil Koç'un beyanlarının gerçeklik payının düşük olduğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

