Ayşenur Çolakoğlu\'nun Katil Zanlısı İçin İstinaf Mahkemesi İtirazı Reddetti

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Eskişehir'de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu'nu 4 kurşunla öldüren Hasan F. hakkında iyi hal indirimiyle verilen müebbet hapis cezası için İstinaf Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurusu reddedildi. Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, "Avukatımızla birlikte karar hakkında Yargıtay'a itiraz dilekçesi vereceğiz" dedi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'ta 17 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu ile 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hasan F. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Hasan F., eski kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu'nu başına ve göğsüne ateş ederek 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Ayşenur Çolakoğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan F. ve arkadaşı Muhammet Ali F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Hasan F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muhammet Ali F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda Hasan F. hakkında 'Kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

Ayşenur Çolakoğlu'nun babası ve avukatı tarafından karar verilen iyi hal indirimli müebbet hapis cezası için istinafa itiraz başvurusu yapıldı. İstinaf Mahkemesi, karara yapılan itirazı reddetti.

"Karar hakkında Yargıtay'a itiraz dilekçesi vereceğiz"

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu, itiraz hakkında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kızımı öldüren şahıs hakkında iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezası verildi. İyi hal indirimini yersiz bulduğumuz için İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. İstinaf Mahkemesi, itirazımızı kabul etmedi. Avukatımızla birlikte karar hakkında Yargıtay'a itiraz dilekçesi vereceğiz. Kızımı öldüren şahsın en ağır ceza alması için mücadeleye devam edeceğim." - ESKİŞEHİR