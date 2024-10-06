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Ayvacık'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 15.08 sıralarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 52.08 kilometre açığında ve 24.16 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.