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Ayvacık'ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı: 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Ayvacık'ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı: 2 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Ayvacık\'ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı: 2 organizatör yakalandı
24.12.2023 - 22:37,  Güncelleme: 22:49
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Ayvacık'ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı: 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi sahil kesiminde Sapanca ve Tuzla köyleri bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 34 CZK 470 plakalı minibüs ve 39 ABJ 731 plakalı kapalı kasa kamyonet kasasından 13'ü erkek, 13'ü kadın, 19'u erkek çocuk ve 18'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Ş. D. ve S. G. yakalandı. Araçlar el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler organizatörler Ş. D. ve S. G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 63 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ayvacık'ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı: 2 organizatör yakalandı - Son Dakika


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