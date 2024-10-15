Ayvalık'ta 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayvalık\'ta 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında, 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

15.10.2024 15:53
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmeye çalışan hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 20'si çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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