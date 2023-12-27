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Ayvalık'ta 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 43 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botları tarafından ele geçirilen göçmenler, insani yardımların ardından yasal işlemler için Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilecek.

Ayvalık\'ta 43 düzensiz göçmen yakalandı
27.12.2023 - 23:04,
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ayvalık açıklarında rutin devriye görevi yapan TCSG-907 ve KB-11 isimli Sahil Güvenlik Botları, Midilli Adası'na doğru hareket halindeki bir lastik botu durdurarak içinde bulunan 43 göçmeni ele geçirdi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Burada yiyecek, giyim eşyası, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlar yapılan göçmenler hakkında yasal işlemlere başlatıldı.

Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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