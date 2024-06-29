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Ayvalık'ta çöp döküm alanında çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde çöp döküm alanında çıkan yangın, otluk ve zeytinlik araziye sıçradı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Altınova Mahallesi çöp döküm alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çöplük alanın yanındaki otluk alana sıçradı. Rüzgar yönünde Altınova Mahallesi'nin Sahil- Dalyan mevkii istikametine doğru ilerleyen yangın, çöplük alanda bulunan Ayvalık Belediyesi ile hayvanseverler tarafından yaptırılan ahşap köpek kulübelerini küle çevirdi. Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgarın da etkisiyle Madra Çayı kanalı boyunca ilerleyen alevler, otluk alandaki iki ağıla da zarar verdi. Bölgede hayvancılık yaptığı öğrenilen ağıl sahiplerinin 100'ün üzerinde büyükbaş, 35 adet buzağı ve 30'a yakın küçükbaş hayvanı alevlerden kurtarabilmek için serbest bıraktıkları bildirildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektarlık alanda etkili olan yangın, Altınova sahil bölgesinin Dalyan mevkiinde de etkili oldu. Bölgedeki zeytinliklerin de zarar gördüğü yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne ait arazözlerin yanı sıra Ayvalık Belediyesi ve özel firmalara ait su tankerleriyle müdahale edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Yangında Madra Deresi'nin kenarındaki sazlık alanın ve iki çiftlikte 100 saman balyasının yandığını kaydeden Kaymakam Yaman, yangında 50 ile 70 arasında zeytin ağacının da zarar gördüğünü belirtti.