Ayvalık\'ta Midilli\'ye gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 190 Bin Sigara ve 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde düzenledikleri operasyonda bir depoda yapılan aramalarda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara ve 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.