Ayvalık'ta Pirina Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Pirina Fabrikasında Yangın Çıktı

Ayvalık\'ta Pirina Fabrikasında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir pirina fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangının nedeni, fabrika içerisindeki bir kazanın patlaması olarak belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

14.07.2024 08:55  Güncelleme: 08:58
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ilçenin tanınmış bir pirina fabrikasında patlayan kazandan çıktığı öğrenilen yangın korkulu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Tellikavak mevkiinde bulunan Doğuş Pirina Fabrikası'nda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangının fabrika içerisindeki pirinaların kurutulmasını sağlayan bir kazanın patlaması sırasında meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıktığı alanda bulunan pirinaların tutuşması sonucu büyümeye başlamasıyla itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan; çevredeki fabrikaların zeytin karasularını buharlaştırarak yok etmeye çalışması nedeniyle sık sık çevrecilerin eylemlerine maruz kalan pirina fabrikasında daha önce de baca yangınlarının çıktığı ve bu yangınların da itfaiyenin müdahaleleriyle söndürüldüğü de gelen iddialar arasında. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, Ayvalık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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