Ayvalık\'ta Sigara İzmaridi Yangınına Anında Müdahale

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sigara izmaritinin kurumuş otları tutuşturmasıyla başlayan yangını, tesadüfen oradan geçmekte olan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri söndürdü.
Ayvalık'ta, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun kenarında yanar halde atılan sigara izmaritinin kurumuş otları tutuşturmasıyla başlayan yangın, tesadüfen oradan geçmekte olan Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, hemen su tankerinin vanalarını açarak müdahalesiyle söndürüldü.
Kısa süre içerisinde alevleri söndüren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, duyarlı davranışları nedeniyle olaya şahit olan vatandaşların takdirini kazandı. - BALIKESİR
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