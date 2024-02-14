Ayvalık'ta tırın çarptığı minibüste 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta tırın çarptığı minibüste 9 kişi yaralandı

Ayvalık\'ta tırın çarptığı minibüste 9 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs, marmer yüklü tır ile çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

14.02.2024 22:56  Güncelleme: 23:00
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tırın, işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.10 sıralarında bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis K. yönetimindeki 10 AGE 782 plakalı servis minibüsü, E-87 karayolunda Ayvalık sapağına girmek isterken, Abdullah A. idaresindeki 34 HPP 024 çekici ve 34BIE673 plakalı dorse ile çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü Enis K. (42), Şafak A. (27), Derya K. (24) Yasemin A. (32), Nilüfer R. (49), Sezai A. (37), Semanur A. (33), Gülay M. (40) ve Selcen A. (40) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık, Burhaniye ve Edremit devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan servis şoförü Enis K. (42) ile Şafak A. (27), Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren, kaza yeri ve Ayvalık Devlet Hastanesi'ne giderek bilgi aldı.

Öte yandan, tırın işçileri taşıyan servis aracına çarpma anı kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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