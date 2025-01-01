Ayvalık\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık girişinde Simge G. (34) idaresindeki 10 U 2456 plakalı araç, Çanakkale istikametinden gelen S.F. (35) yönetimindeki 17 AGT 742 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada H.B. (19), A.E.G. (12) ve İ.A.G. (10) sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR