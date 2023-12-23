 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 45 düzensiz göçmen, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
23.12.2023 - 14:30,
Abone Ol

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı hemen harekete geçerek bölgeye TCSG-905 ve KB-4510 botlarını sevk etti.

Ekipler; Ege Denizi'nde Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 45 düzensiz göçmen kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilmesi bekleniliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Midilli Adası, Balıkesir, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:00
İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41
Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor
14:39
Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00
Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları

Son Dakika
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:41 Hazal Kaya ve Alperen Duymaz, 'Alı-Kara' dizisinde bir araya geliyor
14:39 Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Mehmetçiklere Vefa
14:31 Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
14:19 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda 6 asker şehit oldu, 7 terörist etkisiz hale getirildi
14:00 Bahçeli: Dökülen Kanlar Yerde Kalmayacak
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 15:24:50. #1.12#
SON DAKİKA: Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement