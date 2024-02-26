Azerbaycan\'da Hocalı Katliamı\'nın kurbanları anıldı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 613 kurbanı anıldı.

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamında hayatını kaybedenler anıldı. Katliamın 32. yıl dönümünde başkent Bakü'de düzenlenen törende hayatını kaybeden 613 kurban anıldı. Azerbaycan halkı, bakanlar, milletvekilleri ile birlikte çok sayıda bürokrat Hocalı Anıtı'nı ziyaret etti. Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları da katıldı. Ziyaretçiler anıta karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

"Gurur hissi ile geldim"

Hocalı Katliamı'nı 30 yıl boyunca dert ve acıyla andıklarını belirten kurban yakını Şücayet Hüseyinova, "Ancak bu seferki gelişimde buraya sevinç ve gururla geldim. Bayrağımız Hankendi'de, Hocalı'da, Laçın'da, Şuşa'da ve Ağdam'da dalgalandığı için buraya gurur hissi ile geldim. Ben artık kederlenmiyorum çünkü artık topraklarım, Karabağ'ım düşmanlardan kurtarıldı. Bütün kalbimizle Karabağ Azerbaycan'dır diyoruz. Bu bizim gururumuzdur. Allah ordumuzu korusun, gazilerimize acil şifalar versin" dedi.

"İçimizde ağlasak da ancak gururluyuz"

Hocalı'da şehit olan Mezahir Ebilov'un kız kardeşi Mehriban Ahundova ise, 32 yıl boyunca büyük acılar yaşadıklarını vurgulayarak, "O dönem yaşadığımız acılarla şimdiki acılarımız arasında bir fark var. Bugün içimizde ağlasak da gururluyuz. Hankendi, Hocalı, Şuşa hepsi Azerbaycan'dadır. Bugün gözyaşlarımız gururludur. Çünkü Azerbaycan artık bütündür. Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları artık kurtarıldı ve bu bizim için gururdur" diye konuştu.

Hocalı Katliamı

Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı'da 106'sı kadın, 70'i yaşlı ve 63'ü çocuk toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Bin 275 kişi ise Ermeni güçler tarafından esir alındı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde de insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı. - BAKÜ