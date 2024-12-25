Azerbaycan Uçağı Kazasında 32 Kişi Kurtarıldı

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Azerbaycan Başsavcılığı Sözcüsü Kenan Zeynalov, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağından 32 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sefer sayılı sayılı "Embraer 190" tipi yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından başlatılan çalışma sürüyor. AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov yaptığı açıklamada, uçağın Aktau kentinin 3 kilometre yakınlarına düştüğünü belirterek, "Uçakta 62'si yolcu, 5'i mürettebat olmak üzere toplamda 67 kişi bulunuyordu. Kazakistan tarafıyla iletişime geçilmiş ve Kazakistan'ın kurtarma ekipleri tarafından gerekli yardımlar gerçekleştirilmiştir. Uçakta olan yolculardan 37'si Azerbaycan vatandaşı, 16'sı Rusya vatandaşı, 6'sı Kazakistan, 3'ü Kırgızistan vatandaşıydı. Kazadan ölen ve yaralananların sayısı açıklanacak" ifadelerini kullandı. Hüseynov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in uçak kazasıyla ilgili Rusya ziyaretini yarıda bırakarak geri döndüğünü vurgulayarak, "Cumhurbaşkanının talimatıyla ilgili devlet kurumlarının toplantısı gerçekleştirilmiş ve komisyon oluşturulmuştur. Başsavcı Yardımcısı Kazakistan'da. Gerekli tıbbi malzemeler uçakla Kazakistan'a gönderildi. Uçakta olan yolcuların yakınları için acil telefon hattı da oluşturuldu. Bütün yolcular ve yakınları için gerekli olan psikoloji yardım verilecektir. Olayla ilgili bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"32 kişi sağ olarak kurtarıldı"

Azerbaycan Başsavcılığı Sözcüsü Kenan Zeynalov ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Şu anda Kazakistan Başsavcılığı yetkilileri ile birlikte olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şu anda detaylı bir bilgi veremiyoruz. Azerbaycan Başsavcı Yardımcısının başkanlığında soruşturma sürdürülüyor. Şu anda 32 kişi kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı. - BAKÜ