Baba, 3 Yaşındaki Oğlunu Alkol Masasına Oturttu

İzmir'de sosyal medyada küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturtarak görüntülerini paylaşan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformlarında 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasında yer aldığı görüntülerin yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. - İZMİR