Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında sanıkların ardından tanıkların ifadesine geçildi. Baba Arif Güran, mahkeme heyetine verdiği ifadede ilginç bir çıkışta bulundu.
Evini gören net bir kamera olduğunu, buna bakılmasını isteyen baba Arif Güran, "Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. 'Senin abin 18.30'da köyden süratle geçti kızını götürmüş olabilir' dediler. Delil istedim, yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim. Komutanım 'Kamera benim evimi net görüyor' dedim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanı ile Arif Güran arasında şu konuşma yaşandı:
Son Dakika › 3.Sayfa › Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)