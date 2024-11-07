Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında sanıkların ardından tanıkların ifadesine geçildi. Baba Arif Güran, mahkeme heyetine verdiği ifadede ilginç bir çıkışta bulundu.

BABA ARİF GÜRAN'DAN KAMERA ÇIKIŞI

Evini gören net bir kamera olduğunu, buna bakılmasını isteyen baba Arif Güran, "Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. 'Senin abin 18.30'da köyden süratle geçti kızını götürmüş olabilir' dediler. Delil istedim, yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim. Komutanım 'Kamera benim evimi net görüyor' dedim." ifadelerini kullandı.





Mahkeme başkanı ile Arif Güran arasında şu konuşma yaşandı:

Mahkeme Başkanı: Devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz

Arif Güran: Bizim bakmaya yetkimiz yok dediler.

Mahkeme Başkanı: Belki de bakmışlardır.

"KAMERAYA BAKSINLAR, BELKİ NEVZAT SUÇSUZDUR"

Arif Güran: Güneş vuruyor diyorlar Kızımın en son görüldüğü saatler o kamera 18.30 sıralarını gösteriyor.

Mahkeme Başkanı: Oraya drone getirmeyi akıl eden devlet o Dara-2 kamerasını mı akıl edemeyecek?