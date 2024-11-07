Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir - Son Dakika
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3.Sayfa

Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin görülen ilk duruşmada baba Arif Güran tanık sıfatıyla ifade verdi. Narin'in en son 18.30 sıralarında görüldüğünü söyleyen Arif Güran, mahkeme heyetine seslenerek, "Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir." dedi. Mahkeme başkanı da söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracaklarını söyledi.

07.11.2024 21:02
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk duruşmasında sanıkların ardından tanıkların ifadesine geçildi. Baba Arif Güran, mahkeme heyetine verdiği ifadede ilginç bir çıkışta bulundu.

BABA ARİF GÜRAN'DAN KAMERA ÇIKIŞI

Evini gören net bir kamera olduğunu, buna bakılmasını isteyen baba Arif Güran, "Defalarca söyledim benim kızım tepeye çıkmamış. 'Senin abin 18.30'da köyden süratle geçti kızını götürmüş olabilir' dediler. Delil istedim, yaklaşık 6 akşam jandarmada durdum herhangi bir zorluk görmedim. İlk gün de söyledim. Komutanım 'Kamera benim evimi net görüyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir


Mahkeme başkanı ile Arif Güran arasında şu konuşma yaşandı:

  • Mahkeme Başkanı: Devletin sizin bu ısrarla söylediğiniz kameraya bakmadığını mı söylüyorsunuz
  • Arif Güran: Bizim bakmaya yetkimiz yok dediler.
  • Mahkeme Başkanı: Belki de bakmışlardır.

"KAMERAYA BAKSINLAR, BELKİ NEVZAT SUÇSUZDUR"

  • Arif Güran: Güneş vuruyor diyorlar Kızımın en son görüldüğü saatler o kamera 18.30 sıralarını gösteriyor.
  • Mahkeme Başkanı: Oraya drone getirmeyi akıl eden devlet o Dara-2 kamerasını mı akıl edemeyecek?
Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
  • Arif Güran: Sizden rica ediyorum ortaya çıksın Belki Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Saat kaç olursa olsun o kameralara baksınlar.
  • Mahkeme Başkanı: Söz konusu kamerayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soracağız
Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran, Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alişan Işık:
    NEDEN ŞİMDİYE KADAR BAKILMAMIŞ BU GİDİŞTE NARİN İNTİHAR ETTİ DERLER 79 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Nevzatı kullandılar yazıklar olsun 58 4 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Bu adam gerçekler netleştiğinde akli dengesini yitirebilir. 40 2 Yanıtla
  • Halim Özcan:
    Aylarca süren soruşturma sonrası evi gören kamera var ve şuan dosyada yok öylemi, mahkeme savcılığa soracakmış niye çünkü mahkemeye giden dosyada yok demekki, adam evimi gören kamera var demese mahkemeye heyetinin haberi bile olmayacak kameradan, görüntüyü almaları önemli değil ki inceledikten sonra dosyaya koymaları önemli delil olarak 31 8 Yanıtla
  • Firdevss null:
    sence senin evinin oradaki kameraya bin defa bakılmamış mıdır?! Adam çocuğu taşımış gömmüş mahvetmiş hala Nevzat suçsuz olabilir diyor 32 4 Yanıtla
  • Derviş:
    bırakın ne halleri varsa görsünler aileboyu alavere dolavere ben baştan sonuna kadar bir bok anlamadım anlamak da istemiyorum kapatın bu dosyayı gitsin 3 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Nasıl oynatıyorlar herkesi.ama.neden kanunlar yeyersiz.polis.ne yapsın.adam gibi kim duzenleyecekse o girsin secime.hic bosa ugrasmasınlar. 2 1 Yanıtla
  • Mustafa bulut:
    Bu gidişle Kemal sunal in DAVACI filminin senaryosu gibi olacak işin yoksa bugün git yarın gel Bu dava Bitmez kardeşim . 2 0 Yanıtla
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