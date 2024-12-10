Babadan şehit evladına son veda - Son Dakika
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Babadan şehit evladına son veda

Babadan şehit evladına son veda

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 15:35
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ayakta güçlükle duran şehit babası İbrahim Kalyoncu namaz öncesi oğlunun tabutunu sarılıp öperek vedalaştı.

Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, dün eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) naaşı bugün Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi.

Kalyoncu'nun cenazesi askeri uçakla getirildiği Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından Çayeli ilçesine getirildi. Kalyoncu için ikindi namazı öncesinde Hacıbaşı Camii önünde tören düzenlendi. Törende baba İbrahim Kalyoncu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Milletvekilleri, ailesi ve binlerce kişi katıldı. Namaz öncesi şehit babası İbrahim Kalyoncu oğlunun tabutunu sarılıp öperek oğluyla vedalaştı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Ceyhun Kalyoncu Büyüktaşhane mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babadan şehit evladına son veda - Son Dakika


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