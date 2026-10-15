Babaeski\'de jandarma okul servisi denetiminde öğrencilere güvenlik kuralları anlattı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerini kontrol etti. Denetimlerde, servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren hususlar incelendi. Denetimler sırasında sürücülere, yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri, trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilere ise emniyet kemeri kullanmanın önemi, servis araçlarına binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile yolculuk boyunca uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekiplerinin, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği belirtildi.