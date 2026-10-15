Babaeski'de jandarma okul servisi denetiminde öğrencilere güvenlik kuralları anlattı - Son Dakika
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Babaeski'de jandarma okul servisi denetiminde öğrencilere güvenlik kuralları anlattı

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Babaeski\'de jandarma okul servisi denetiminde öğrencilere güvenlik kuralları anlattı
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Babaeski'de jandarma trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımı amacıyla okul servislerini denetledi. Denetimde sürücüler olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı, öğrencilere güvenlik kuralları anlatıldı; denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma trafik ekipleri, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerini kontrol etti. Denetimlerde, servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren hususlar incelendi. Denetimler sırasında sürücülere, yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri, trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öğrencilere ise emniyet kemeri kullanmanın önemi, servis araçlarına binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile yolculuk boyunca uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekiplerinin, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıJandarmaGüvenlik3. SayfaTrafikEğitimGüncelSon Dakika

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