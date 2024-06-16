Babalar Günü'nde yaşadığı gururu anlattı

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Babalar gününde yaşadığı gururu anlattı

Gazi Yasin Sakallı " Şimdi İHA ve SİHA'larla gurur duyuyoruz"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve 1992 yılında Şırnak Besler bölgesinde mayına basması sonucu sol ayağını kaybederek ampute olan Gazi Yasin Sakallı babalar gününde gurur dolu bir gün yaşadığını ifade etti.

Babalar gününde gaziler hem gurur hem de hüznü bir arada yaşadı. Kendi de el yapımı patlayıcı ile gazi olan Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, "Tunceli Gökçe karakolunda el yapımı patlayıcıları ile yaralandım. Gazi ve şehit babaları bizler için değerli. Bizlerde bu vatan için canını vermiş şehit babalarımızın ailelerini öpüyoruz. Uzuvlarını vermiş bu cesur vatansever gazi babalarımızı da yalnız bırakmadık" diye konuştu.

1992 yılında Şırnak Besler Bölgesinde mayına basarak ayağını kaybeden Gazi Yasin Sakallı verilen terörle mücadele de İHA ve SİHA'larla büyük bir başarı elde edildiğini ifade ederek, "Ben mayın sonrası ayağımı kaybettim. 32 yıl oldu. Babalar günü olunca Türk Kızılay'ı ve şehit ailelerimizin yanımda olması bizleri gururlandırdı. Ben 92 yılında gazi oldum. Aradan 32 yıl geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlendi ve İHA VE SİHA'larla artık büyük terör operasyonları gerçekleşiyor. O günler bir daha geri gelmesin. Bizim dönemimizde buradan Mardin, Şırnak, Hakkari'ye gitmek zor ve tehlikeliydi. Şimdi her yer huzur dolu. Şuan benim ayağımın kaybettiğim yer terörden arındı ve Cudi Dağına yol açıldı turizm yapılıyor. Ben bu gelişmeleri duydukça çok mutlu oluyorum. Bu bayrak var olduğu müddetçe elbette şehidimiz gazimiz olacak ve bu gururla yaşamak bizlere onur veriyor" diye konuştu.

Türk Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, şehit ve gazilerinin her zaman yanında olduklarını kaydederek bu anlamlı günde bir arada olmak için ziyaret ettiklerini ifade etti.