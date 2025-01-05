Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde korku dolu anlar yaşandı. Güzel havayı fırsat bilip göle gelen baba ve iki çocuğu fotoğraf çekilmeye başladı.

ÇOCUK BİR ANDA GÖLE DÜŞTÜ

Baba, kızlarının gölün önünde fotoğrafını çekerken küçük kız, korkulukların arasından bir anda göle düştü. Kızının göle düştüğünü gören baba hemen arkasından atlayarak kızını kurtardı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"AİLELER ÇOK DİKKAT ETMELİ"

Görgü şahidi Zeyit Maraşlı, "Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve havada güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü. Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen aileler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler." ifadelerini kullandı.