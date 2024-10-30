Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

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Ümraniye'de 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A.'yı öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli ifadesinde "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu" dedi.

30.10.2024 17:03
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Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi Sevap Sokak'ta 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BANA VE ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU"

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi.

Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı

"HİÇ KAVGALARINI GÖRMEDİK"

Komşularının iyi insanlar olduğunu söyleyen karşı komşusu Zeynep A. 'Babası kızını, kızı babasını çok severdi. Nasıl oldu bizde şaşırdık, komşuları olarak şoktayız. Kızları çalışmıyordu, evdeydi. Temizlik şirketleri vardı. Annesi babayı mahkemeye vermişti, boşanma davası açmıştı. Annesi 3 ay buraya gelmedi, burayı istemiyordu. 3 ay sonra gelince kocası da eşinin geldiğine sevindi. Mutlulardı, hiç kavgalarını görmedik. Sabah kalktı adam 'Komşu nasılsın?' diye sordu. Son cümlesi oldu herhalde bana' dedi.

Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babasını öldüren genç kadının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emre Öztürk:
    Türkiye de kadın olmak çok zor Allah herkesi kötü insanlar dan korusun 20 28 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Nedense inandırıcı gelmedi 38 6 Yanıtla
  • KUZEY YILDIZ:
    Atalay amca öz akrabamızdir yalan ifadeler adam gerçekten kızına düşkün bir insandı gayet temiz düzgün evine bakan bir insandı komşuların ifadesi tamammen doğru anne ile kızının planladığı bir ifade inanmıyoruz 36 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Allah yardımcısı olsun Bundan kötü günler bekliyor 17 6 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Bu işin içinde bir iş var bence kızın ifadesi hiç inandırıcı gelmedi 20 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    sudemm gene boş bir yorum yapmış 11 6 Yanıtla
    Oğuz Özen:
    evet bu sudem denen zat, her yorumu boş,hadsiz ve zaman zaman terbiyesizce,boş insan belli ki:(( 2 0
    sudem meliss:
    Sen çok mu dolu yorum yapıyorsun çil yavrusu 0 0
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