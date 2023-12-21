Babasını öldürüp sobada yakan şahıs tutuklandı

ÇANKIRI - Çankırı'da babasını öldürüp cesedini sobada yakan şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ile babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürerek vücudunu baltayla parçalara ayırdı. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri tarafından Hasan Demirci'nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.

Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Demirci adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.