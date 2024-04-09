Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep'te babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Yavuzeli İlçesine bağlı Göçmez mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Baba İsmail Z., tarlasındaki çalışmadan sonra evine dönerken köy meydanındaki bakkalın önünde duran oğlunu gördü. Bakkalın önünde duran oğluna doğru traktörüyle ilerleyen Baba 4 yaşındaki kızı Bilge Z.'yi görmeyerek traktörün büyük lastiğiyle üzerinden geçti. 4 yaşındaki Bilge ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki Bilge'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmana İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?