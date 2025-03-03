Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi - Son Dakika
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Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

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İzmir'de 17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan yayınladığı videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve tüm aileye şiddet uyguladığını söylemesi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

03.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:44
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İzmir'de kızı B.A.'nın (17) sosyal medya hesabından video paylaşıp kendisi, kardeşleri ve annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin eşi ve çocukları ise korumaya alındı.

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

ANLATTIKLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

B.A. adlı kız çocuğu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı. Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kerem7272:
    Ben evladımı dövmüyorum ama oynadığı oyunları sildim diye beni şikayet edecekmiş polise daha 10 yaşında nasıl kafaları var anlamadım. Baba var baba var işte anlayın. 111 4 Yanıtla
  • serkan bey:
    Yüce ALLAHım (C.C) kimseyi çaresiz bırakmasın zenginler sahip çıkın iş aş verin yapın bunu bu kızımız bari ailesiyle beraber yitip gitmesin 33 3 Yanıtla
  • 19922010nefes:
    Toplumu Aile Terbiyesi ve inançı oluşturur. Dışarda Milyonlarca insan var her yaştan kimi doğru bildiği hayati yaşıyor. kimisi de doğru olduğu söylenen hayati yaşıyor. insanlar tercih yaparken inanç ve insanı değerleri önemsemeli insan kalmak istiyorsa. 24 1 Yanıtla
  • Suzi:
    Canim benim nasıl akıllı genç bir kız, kendini şok güzel ifade etmiş. Bravo Sana! Sesini duyurdun.. Başardın ..! Ailene yardım ettin. Devlet yapılan bütün ihbarları ciddiye almalıdır! 8 1 Yanıtla
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