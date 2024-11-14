BAE\'den Gazze\'ye İnsani Yardım Gönderildi

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İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gönderilen 15 kamyon insani yardımın Erez Batı Geçidi ve Kerem Şalom Sınır Kapılarından Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını belirtti.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle insani durumun kötüleştiği Gazze Şeridi'nde açlık, temiz su ihtiyacı ve tıbbi malzeme eksikliği sivillerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor. İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Medya Ofisi tarafından "MIRA" isimli bir gemiyle Aşdod Limanı'na gönderilen 15 kamyon insani yardım bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyine giriş yaptı.

COGAT açıklamasında, "Sevkiyat 2 bin 261 palet su, tıbbi malzeme, barınak malzemeleri ve hijyen ürünlerini içeriyor. 300'den fazla kamyon yardımı Erez ve Kerem Şalom Sınır Kapılarından geçmeye başladı. Uluslararası ortaklarla işbirliği içinde kara, deniz ve hava yolları üzerinden insani yardım ulaştırılmasını destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"102 insani yardım kamyonu dün Gazze'ye girdi"

COGAT tarafından yapılan açıklamada ayrıca, "Kerem Şalom, Erez ve Kissufim geçitlerinden dün 102 insani yardım kamyonu Gazze'ye giriş yaptı. Kerem Şalom'un Gazze tarafından uluslararası kuruluşlar tarafından 50 kamyon yardım toplandı. Yaklaşık 870 kamyon yardım ise toplanmayı bekliyor. 6 tanker yemeklik gaz Gazze'ye aktarıldı. 23 kamyondan oluşan 96 konvoy Gazze'ye doğrudan 96 numaralı kapıdan giriş yaptı. 16 hasta ve hasta bakıcılar Ürdün'de tedavi olmak üzere Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den ayrıldı. Gazze'de 4'ü kuzey Gazze'de, 8'i güney ve orta Gazze'de olmak üzere 12 fırın faaliyet göstermekte ve günde 3 milyona yakın pide üretmektedir" denildi. - GAZZE