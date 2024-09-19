Bafra\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam istikametine seyir halinde olan Hüseyin Türk idaresindeki 55 KD 690 plakalı otomobil, Kolay Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Aykut Gökmen'in kullandığı 57 ABJ 044 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 55 KD 690 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Türk(50) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN