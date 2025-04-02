Bağcılar'da Bekçiyi Yaralayanlar Yakalandı

Bağcılar'da bekçiyi yaralayan şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da silahlı çatışmada bekçiyi yaralayan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Bekçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta dün saat: 23: 30 sıralarında gece bekçileri sokakta yürürken şüphelendikleri üç şahsa kimlik kontrolü yapmak istemişti. Bunun üzerine kimlik kontrolü yapmayı reddeden kimliği belirsiz üç şahıs, bekçilere silah çekmişti. Çıkan çatışmada yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölcek isimli bekçi ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; olayı gerçekleştiren şahısların B.Ç.ve K.Ö.olduğu tespit edildi. Şüpheliler olaydan kısa süre sonra Bağcılar ilçesinde yakalandı. Yaralanan bekçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.