Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu - Son Dakika
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Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

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Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek 12 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taşla öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A. ifadesinde eve elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, arızayı giderip para istediğinde 12 yaşındaki çocuğun bıçak çektiğini ve kendisinin de taşla vurduğunu söyledi.

14.01.2025 11:51
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Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldıran şüphelinin ifadesi kan dondurdu.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen şüpheli Zekeriya A.'nın (51) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini söyledi. Zekeriya A. ifadesinin devamında kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söyledi.

Bağcılar\'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Kaynak: İHA

Bağcılar, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da 12 yaşında çocuğu evinde taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mustafa Sagdic:
    kendi pisligimizi temizledikde birde Suriye'den ithal ettik. hala ensar muhacir vs diye alkış tutuyoruz 94 95 Yanıtla
    Anazarbus :
    Ailen hakkında kötü söz söyleme Mustafa üzüldüm bak 0 1
  • ferhat eser:
    anne baba yokken o eve neden gittiğini açıkla 182 5 Yanıtla
    Anazarbus :
    Sapıklık yapacaktı ne olacak 1 0
  • Hakan Arslan:
    Şerefsiz ?? 163 5 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    Suriye’de sıradan bir gün. pardon Türkiya’ymış. 99 46 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    idam cezasının gelme zamanı geldi de geçti 103 4 Yanıtla
    Murat Kadıoğlu:
    NE İDAMI KARDEŞ AVRUPAYİ OLACAGIZ DİYORUZ DAHA İDAM DİYONUZ ! 0 0
  • Vadaa:
    Suriyeli elektrikçi haydaaaa 69 4 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Ne isleri varsa artık bunların burda.kontrol edemiyorsan almayacaksın 11 3 Yanıtla
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