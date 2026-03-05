Bağcılar'da Okulda Yangın

İstanbul Bağcılar'da bir ilkokulun bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Hürriyet Mahallesi 134. Sokak'taki Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu'nun bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, okulun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, ilkokul ile bitişiğindeki ortaokulda bulunan öğrenciler dışarı çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL