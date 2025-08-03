Bağcılar\'da Pikap Kontrolden Çıktı

İstanbul Bağcılar'da iddiaya göre süratli bir şekilde caddede seyir halinde olan pikap, kontrolden çıkarak 6 inşaat işçisinin kaldığı prefabrik konteynere çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan 44 HF 202 plakalı pikap kontrolden çıkarak içerisinde 6 inşaat işçisinin bulunduğu prefabrik konteynere daldı. Kazada 1 işçi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken konteynerde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikabın hızla gelişi ve virajı alamayarak konteynere çarptığı anlar yer aldı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, konteynere dalan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza nedeniyle araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL