"Polisim seni patates ederim" dedi, paket oldu

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Yabancılar Türkiye\'ye akın etti! Akın akın ondan alıyorlar

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 29 Ocak'ta, bir şahıs, tek şerit olan sokakta otomobiliyle seyrederken karşı yönden bir otomobil geldi. Sokakta iki aracın geçiş imkanı olmazken karşıdan gelen otomobilin arkasına bir araç daha yanaştı.

"SENİ PATATES EDERİM"

Aracından inen şahıs, karşı yöndeki iki otomobil sürücüsünden zorla yol istedi. Kendin polis olarak tanıtan şahıs sürücüye kimlik gösterip, "Seni aşağı indirip patates ederim" diyerek tehdit etti. Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAHTE POLİS YAKALANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin kullandığı araca ait plakadan kimlik bilgileri tespit edildi. Polis olmadığı da belirlenen T.T. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.