"Polisim seni patates ederim" dedi, paket oldu - Son Dakika
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"Polisim seni patates ederim" dedi, paket oldu

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Bağcılar'da kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, iki otomobil sürücüsünden zorla yol istedi. "Emniyet mensubuyum, seni aşağı indirip patates ederim" diyerek sürücüyü tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

31.01.2025 10:15
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 29 Ocak'ta, bir şahıs, tek şerit olan sokakta otomobiliyle seyrederken karşı yönden bir otomobil geldi. Sokakta iki aracın geçiş imkanı olmazken karşıdan gelen otomobilin arkasına bir araç daha yanaştı.

"SENİ PATATES EDERİM"

Aracından inen şahıs, karşı yöndeki iki otomobil sürücüsünden zorla yol istedi. Kendin polis olarak tanıtan şahıs sürücüye kimlik gösterip, "Seni aşağı indirip patates ederim" diyerek tehdit etti. Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAHTE POLİS YAKALANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin kullandığı araca ait plakadan kimlik bilgileri tespit edildi. Polis olmadığı da belirlenen T.T. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

"Polisim seni patates ederim" dedi, paket oldu
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Otomobil, İstanbul, Bağcılar, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Polisim seni patates ederim' dedi, paket oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mstzkmc :
    yani devam et demişler 49 0 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Şimdi niye serbest bırakıldı diye soracaksınız. Ya yabancı değiller. Bizim haylaz çocuklardır. Şaka yapmışlar. Yoksa patates de bir nimet. Yani Nimetle şaka olmaz. Hem muhalefette etmiyor. 25 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    tabiki serbest:)) 3 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    Burası türkiye her şey olur 3 0 Yanıtla
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