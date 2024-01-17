Bağcılar'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da maskeli ve motosikletli saldırganlar Tekel bayisine silahla ateş açtı. Olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi Hacer Kardaş "Olaydan beş gün önce iş yerine gelen üç kişinin dükkanı kendilerine devretmemi istediler bizde olmaz karşılığını verdik. Sonrasında bu olay meydana geldi" dedi.

Olay, Bağcılar Mahmutbey mahallesinde geçtiğimiz gece 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacer Kardaş'ın işlettiği tekel bayisine motosikletle gelen silahlı maskeli şahıslar iş yerine rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerinde olan Kardaş ve yakını büyük korku yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Kardaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Kardaş ve yakını içerde oturduğu sırada silah sesi duyuluyor ve ardından büyük korku ve panik yaşanıyor.

"Bizden dükkanı devretmemizi istediler"

Yaşanan olaydan beş gün önce üç şahısın gelerek kendilerine iş yerini devretmelerini istediklerini belirten Hacer Kardaş, "Bize devir için geldiler ondan sonra bizde devretmek istemediğimizi söyledik. Sonra giderken bize burayı kurşunladılar mı diye sordular biz de daha önce böyle bir olayın olmadığını söyledik. Sonra çıkıp gittiler giderken de bizi arayın kurşunlarlarsa biz yardımcı oluruz dediler. Bize devir etmemiz için küçük bir rakam söylediler biz istemiyoruz dedik. Kurşunlama olayı olmadan bir gün önce de geldiler alışveriş yaptılar. Kardeşimi sordular. Ertesi gün de bu olay oldu. Gece gelen şahısları görmedik yüzlerinde maske vardı. Biz kesin onlar yaptı demiyoruz. Onlardan şüpheleniyoruz. Çünkü kimseyle bir düşmanlığımız yok ilk defa böyle bir olay yaşıyoruz" dedi.