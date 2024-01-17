 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bağcılar'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada

Bağcılar'da maskeli ve motosikletli saldırganlar tarafından tekel bayisine silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi Hacer Kardaş, saldırıdan önce iş yerini devretmeleri için kendilerine baskı yapıldığını belirtti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bağcılar\'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada
17.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:25
Abone Ol

Bağcılar'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da maskeli ve motosikletli saldırganlar Tekel bayisine silahla ateş açtı. Olay da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri sahibi Hacer Kardaş "Olaydan beş gün önce iş yerine gelen üç kişinin dükkanı kendilerine devretmemi istediler bizde olmaz karşılığını verdik. Sonrasında bu olay meydana geldi" dedi.

Olay, Bağcılar Mahmutbey mahallesinde geçtiğimiz gece 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hacer Kardaş'ın işlettiği tekel bayisine motosikletle gelen silahlı maskeli şahıslar iş yerine rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında iş yerinde olan Kardaş ve yakını büyük korku yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Kardaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan saldırı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Kardaş ve yakını içerde oturduğu sırada silah sesi duyuluyor ve ardından büyük korku ve panik yaşanıyor.

"Bizden dükkanı devretmemizi istediler"

Yaşanan olaydan beş gün önce üç şahısın gelerek kendilerine iş yerini devretmelerini istediklerini belirten Hacer Kardaş, "Bize devir için geldiler ondan sonra bizde devretmek istemediğimizi söyledik. Sonra giderken bize burayı kurşunladılar mı diye sordular biz de daha önce böyle bir olayın olmadığını söyledik. Sonra çıkıp gittiler giderken de bizi arayın kurşunlarlarsa biz yardımcı oluruz dediler. Bize devir etmemiz için küçük bir rakam söylediler biz istemiyoruz dedik. Kurşunlama olayı olmadan bir gün önce de geldiler alışveriş yaptılar. Kardeşimi sordular. Ertesi gün de bu olay oldu. Gece gelen şahısları görmedik yüzlerinde maske vardı. Biz kesin onlar yaptı demiyoruz. Onlardan şüpheleniyoruz. Çünkü kimseyle bir düşmanlığımız yok ilk defa böyle bir olay yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mahmutbey, Bağcılar, Tekel, Saldırı, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağcılar'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:35:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da tekel bayiine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement