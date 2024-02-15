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Bağcılar TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü kamyon bariyerlere çarpıp yan yattı

Bağcılar'da kontrolden çıkan kamyon yan yattı, kamyonun taşıdığı mıcırlar yola döküldü

İSTANBUL - Bağcılar TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak yan yattı. Kamyon sürücüsü olayda yara almazken kamyondaki mıcırlar yolun iki her iki tarafına döküldü.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 34 DPK 121 plakalı hafriyat kamyonu şoförü Onur Şahin, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle mıcır yüklü hafriyat kamyonu yan yattı. Yan yatan hafriyat kamyonundaki mıcırlar yolun her iki tarafına saçılırken şoför Onur Şahin yara almadan kazadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mıcır dökülen her iki yola duba koyarak trafiği durdurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstaç ekipleri, olay yerine gelerek yolda temizleme çalışmaları yaptı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen kurtarıcı aracı, yan yatan kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.

Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.