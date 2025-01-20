Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia - Son Dakika
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Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

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Bağdat Caddesi'nde hızla seyreden bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 22 yaşındaki Gizem Demirci'nin ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Aracın sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren eniştesi Faruk Kandemir "Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

20.01.2025 10:20
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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde 16 Ocak'ta saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki çocuk doktoru M.K. (50), sabah işe gitmek için evden çıkan Gizem Demirci'ye (22) yolun karşısına geçtiği sırada çarptı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hayatını kaybeden Gizem Demirci'nin cenazesi, dün Gülsuyu Mahallesi'ndeki Boğaziçi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ENİŞTESİNDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA: EDS KAYITLARINA BAKILSIN

Gizem Demirci'nin eniştesi Faruk Kandemir, "Gizem her zamanki gibi saat 07.00'de evden ayrıldı işine gitmek için. Daha öncesinde ablasıyla konuştuğunda o caddenin çok yoğun olduğu, araçların çok hızlı geldiğinden bahsetmişti. Görüntüler var kamera kayıtlarında. Soluna baktı, solunun boş olduğunu görünce yola çıktı, hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istedi. Ama gelen araç kesinlikle çok hızlıydı. Zaten vuran arkadaş da hızını kabul ediyor, hızlı olduğunu kabul ediyor. Hiçbir şekilde Gizem'i görmedi. Ben yola baktığına da inanmıyorum. Telefonla oynadığını düşünüyorum. Hatta EDS kayıtlarından bakılırsa daha önce o yol istikametinde elinde telefon olduğu görünecektir" dedi.

"ŞAHSI 5 SAAT BİLE NEZARETTE TUTMADILAR"

Kandemir, "Bizim en çok zorumuza giden, biz hayat mücadelesi verirken şahsı 5 saat bile nezarette tutmadılar. Bu nasıl olabiliyor? 22 yaşında genç bir kız hayatını kaybediyor ve bu arkadaşı salıyorlar. Ben buna anlam veremiyorum. Hızlı olduğunu kabul ediyor. Görüntüler var, her şey var. Annesi, babası, ablaları herkes çok üzgün. Yeğeni olacak 2 ay sonra. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ailesi olarak hızlı bir şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Bağdat Caddesi\'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Güvenlik, Demirci, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bülent Kepek:
    Allah rahmet eylesin ama yaya suçlu 15 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    bu ülkede Adalet yok yok yok. 9 6 Yanıtla
  • RIDVAN K:
    bağdat caddesinde avm de yürür gibi karşıdan karşıya geçilmez Allah rahmet eylesin 14 1 Yanıtla
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