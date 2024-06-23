Bağdat'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Mesai Saatleri Kısaltıldı - Son Dakika
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Bağdat'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Mesai Saatleri Kısaltıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarındaki mesai saatleri yerel saatle 07.30-12.30 arasına çekildi. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat'ta halk, dışarı çıkmamaları ve güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda uyarıldı.

23.06.2024 12:11
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarındaki mesai saatleri yerel saatle 07.30-12.30 arasına çekildi.

Dünya genelinde artan sıcaklıklar Irak'ta da hayatı felç etti. Başkent Bağdat'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle mesai saatlerinde yeni bir uygulamaya gidildi. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Bağdat'ta devlet kurumlarında mesai saatlerinin kısaltmasına karar verildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin verdiği talimat doğrultusunda bugünden itibaren 29 Haziran tarihine kadar yerel saatle 08.00'den 14.00'e kadar olan mesai saatleri 07.30 ile 12.30 arasına çekildi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada halk, gerekli olmadığı takdirde 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya çağrıldı. Açıklamada, açık havada bulunanları açık renkli giysiler giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyaran bakanlık, halkı doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ve serinlemek için nehirlere girmekten kaçınmaları konusunda da uyardı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağdat'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Mesai Saatleri Kısaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Mesai Saatleri Kısaltıldı - Son Dakika
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