Bağdat'ta İHA Saldırısı: 1 Subay Hayatını Kaybetti
Bağdat'ta İHA Saldırısı: 1 Subay Hayatını Kaybetti

21.03.2026 14:02
Irak'ın Bağdat kentinde Ulusal İstihbarat Servisi'ne yapılan İHA saldırısında 1 subay yaşamını yitirdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ulusal İstihbarat Servisi'nin binasını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 subay hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Irak Ulusal İstihbarat Servisi'ne yönelik İHA saldırısının bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal İstihbarat Servisinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda merkezin çevresinin hedef alındığı belirtildi. Olayın "terör saldırısı" olduğu belirtilen açıklamada, saldırının yasa dışı unsurlar tarafından düzenlendiği aktarılarak, "Saldırı sonucu 1 subay hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca saldırının, kurumun görevlerini yerine getirmesini engellemeye yönelik "umutsuz bir girişim" olduğu vurgulandı, istihbarat teşkilatının görevine devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu tür saldırıların bizleri yıldırmayacağını ve sorumluların tespit edilerek adalet önüne çıkarılacağını belirtmek istiyoruz" denildi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Bağdat, Terör, Irak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
