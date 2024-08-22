Bahçelievler\'de çarpışan araçlardan çıkan yangın işçiler tarafından söndürüldü

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Bahçelievler'de iki aracın çarpışmasıyla çıkan yangını işçiler söndürdü

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de, iki aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. O sırada öğle molasında olan bir işçi otomobildeki yangını, yangın tüpüyle söndürdü. Kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 SA 656 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 34 FRY 659 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. O sırada yol kenarındaki iş yerinde çalışan ve yemek molasında olan Yunus Ete isimli bir işçi, yangın tüpüyle otomobildeki yangını söndürerek müdahale etti. Kazada otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan bir kız çocuğu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından araçlar çekildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kazayı anlatan Yunus Ete isimli işçi, "Şurada oturuyordum, yemek molasındaydım, küt diye bir ses geldi. Baktım araç tutuşuyor, ilerden adam yangın tüpüyle geliyor, ondan aldım hemen söndürdüm. Yangın tüpleriyle söndürdük, yoksa araç alev alacaktı. İki tane yaralı vardı" diye konuştu.