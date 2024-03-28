Bahçelievler'de İş Yerinde Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu - Son Dakika
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Bahçelievler'de İş Yerinde Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu

Bahçelievler'de bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu. Polis, cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğunu belirledi ve olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

28.03.2024 13:40  Güncelleme: 13:42
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Bahçelievler'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu. Çalışma başlatan polis, yanmış cesedin 39 yaşında Mustafa Bayraktar'a ait olduğunu belirledi. Bıçaklanarak öldürüldükten sonra bağlanıp iş yerinin kundaklandığı düşünülen olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Yanmış cesedin kimliği belirlendi
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Bayraktar'ın önce bıçaklandığı ardından elleri bağlandıktan sonra iş yerinin ateşe verilmiş olacağını değerlendiren Cinayet Büro Dedektifleri incelenen kamera görüntülerinin ardından 1 şüpheliyi tespit etti.
Polis 1 şüpheliyi gözaltına aldı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi Bahçelievler'deki bir adreste gözaltına aldı. 22 yaşındaki şüpheli B.D. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi çok yönlü olarak sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de İş Yerinde Çıkan Yangında Yanmış Ceset Bulundu - Son Dakika

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