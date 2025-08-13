Bahçelievler'de Kaçırılan Türkmenistan Uyruklu Adam Kurtarıldı - Son Dakika
Bahçelievler'de Kaçırılan Türkmenistan Uyruklu Adam Kurtarıldı

13.08.2025 12:15
Türkmenistan uyruklu bir kişi, borç nedeniyle kaçırıldı, polis operasyonuyla kurtarıldı; 4 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler'de Türkmenistan uyruklu bir kişi, alıkonulduğu adresten polis operasyonuyla kurtarıldı. Kaçırılan kişinin borcu için rehin alındığı, darbedildiği ve arkadaşlarına mesaj atılarak 16 bin dolar para istendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden,1'i tutuklandı.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, eşinden bir süredir haber alamadığını ve kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi. İhbarı yapan kadın eşinin yakın zamanda annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Kadın ayrıca polis ekiplerine, eşinin annesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini de söyledi.

Arkadaşlarını arayıp mesaj yoluyla para istemişler

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçırılan A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığını değerlendirdi. Şüphelilerin, iş adamının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.

"Birlikte iş yapmıştık, yemek yerken beni kaçırdılar"

Yakalanan iki kişinin emniyetteki ifadelerinin ardından, sürdürülen operasyonda A.S.'nin zorla tutulduğu Bahçelievler, Hürriyet Mahallesinde bulunan eve baskın yapıldı. Baskında, 2 gün boyunca dövülerek zorla tutulan turizmci iş adamı A.S. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kurtarılan A.S.'nin "Birlikte iş yapmıştık. Yemek yerken beni kaçırdılar. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı" dediği öğrenildi.

4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler J. J. (30) A.B. (22), A.O.(19), M.A.(32) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. J.J. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

11:58
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
