Bahçelievler'de Motosiklet Kazası Kanlı Bitti - Son Dakika
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Bahçelievler'de Motosiklet Kazası Kanlı Bitti

Bahçelievler\'de Motosiklet Kazası Kanlı Bitti

Motosiklet ve otomobil sürücüleri arasında kavga çıktı, silahla açılan ateşte bir kadın yaralandı.

22.09.2024 16:40
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Bahçelievler'de motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza sonucunda sürücüler arasında kavga çıktı. Otomobil sürücüsü önce motosiklet sürücüsüne saldırdı ardından bindiği aracının camından silahla ateş açtı. Kurşun motosikletin arkasında oturan kadının bacağına isabet ederken, trafik magandasının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Alpay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü bilinmeyen bir nedenle önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inen sürücü, motosikletliye saldırdı. Kavga etmeye başlayan sürücüleri çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, otomobil sürücüsünü aracına bindirildi. Aracına binen sürücü camdan silahla rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri motosikletin arkasında oturan kadının bacağına isabet etti. Kadını yaralayan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından da kadın hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, trafik magandasının o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kadına ateş edip hızla uzaklaştı"

Kavganın yaşandığı cadde üzerinde kadına ilk yardımda bulunan bir esnaf Ali Karabey, "Müdahale ettik. Motorlu bir çift ile binek bir aracın şoförüyle küçük bir ayna sürtmesi sonucu kavga çıktı. Taksideki şahıs motosikletlinin kaskına yumruk atınca olay büyüdü. Birbirlerine küfürleşmeler olmuştur. Daha sonra bir silah sesi duyduk bizde. Daha sonra motosikletli çocuğun kız arkadaşına gelen kurşun oldu herhalde. İki kişilerdi zaten. Ondan sonra da vuran adam da hızla uzaklaştı. Vurulan kadını hemen karşı tarafa taşıdık. Müdahaleler yapıldı, turnike vesaire yapıldı. Bir 10 dakika kadar sonra da ambulans geldi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Motosiklet Kazası Kanlı Bitti - Son Dakika

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