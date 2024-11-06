Bahçelievler'de Okulda Yangın Paniği

3.Sayfa

Bahçelievler'de bulunan özel bir okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de bulunana okulun dış cephesinde jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Okul alev alev yanarken, öğrenciler panik halinde dışarı çıktı.

Bahçelievler Çınaryolu üzerinde bulunan El Maarif Milletlerarası Okulları'nın dış cephesinde jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Öğrenciler ve içeride bulunan görevliler büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bulunan öğrencileri ve görevlileri tahliye etti. Korkan öğrencilerin çığlık sesleri duyuldu. Dış cepheden düşen parçalar basın ekspres yan yola düştü. Okulun yan tarafında bulunan kolej de eğitim gören öğrenciler de panik halinde dışarı çıktı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.