Bahçelievler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Bahçelievler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti. Saldırganların salona araçla gelme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar, Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

27.05.2024 20:42
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Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti. Saldırganın salonun önüne geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir oyun salonunun önüne araçla gelen 2 kişi uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda dükkanın önünde oturan çalışan Eyüp Kara'ya kurşun isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan 2 saldırgan, Avcılar D100 kuzey yan yolda Avcılar İlçe Emniyet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Eyüp Kara'nın oyun salonunda 3 gün önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Saldırganların oyun salonu önüne araçla gelme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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