İstanbul Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbiriyle çatıştı 1 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirlerine rastgele ateş açtı, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda sokaktaki kurşun sesleri ve yaşanan panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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