Bahçelievler'de temel kazısı sonrası iki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı - Son Dakika
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Bahçelievler'de temel kazısı sonrası iki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı

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Bahçelievler\'de temel kazısı sonrası iki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı
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Bahçelievler\'de temel kazısı sonrası iki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı
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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı yıkılınca bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetre çökme oluştu. Toplam 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi, binalar dronla görüntülendi.

Bahçelievler'de zemininde çökme meydana gelen 6 ve 7 katlı iki bina havadan dron ile görüntülendi.

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında caddede temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkılmıştı. Yıkılmanın ardından inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana gelmişti. İki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Binalar gündüz dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde, Bahçelievler Belediyesi'nin güvenlik önlem aldığı görülüyor.

Binaların eski olduğunu ifade eden Zehra kansız, "Dün akşam kızımı okuldan alırken gördüm zemin kazığı çakılıyordu. Sabahta sağ olsun Hakan Bahadır zabıta ekiplerini yollamış belediyeden çalışanlar geldi. Zaten eski binalar boşaltıldı, önlem alındı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Tayfun Sakınç ise, "Buraya gelip önlemi aldılar binayı boşaltılar. Gece saat 03.00'de balkon çöküyor. İhbar üzerine gelip boşaltıyorlar binaları. Spor kompleksine gönderiyorlar otele gidin diyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
Bahçelievler3. SayfaGüncelEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de temel kazısı sonrası iki binada zemin çöktü, 20 daire boşaltıldı - Son Dakika
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