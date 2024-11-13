Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak - Son Dakika
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Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışına kaçan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verildi.

13.11.2024 15:59
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltı kararı verilen 23 kişiden biri olan ancak yurt dışına kaçtığı için gözaltı işlemi uygulanamayan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILACAK

Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılması için harekete geçti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği savcılığın talebini kabul ederek Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ İÇİN EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Adliyede Ortaç ve Mehmet Ali Erbil pişman olduklarını söylemişti. Mahkeme, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in için ev hapsi ile serbest bırakılmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında bu kez firari durumda olan Batuhan Karadeniz'in İnstagram ve Youtube hesaplarının kapatılması için harekete geçti. Savcılık hesapların kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in İnstagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.

Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz\'in sosyal medya hesapları kapatılacak

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Son Dakika 3.Sayfa Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak - Son Dakika

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