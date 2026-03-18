Bahreyn, İran'ın Saldırılarında 130 Füze ve 234 Dronu Düşürdü

Bahreyn, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı düzenlediği misilleme saldırılarında 130 füze ve 234 dronun düşürüldüğünü açıkladı.

İran, ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez ülkelerinde bulunan ABD varlıklarını hedef almaya devam ediyor. Bahreyn tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'dan fırlatılan 130 füzenin engellendiği duyuruldu. Füzelerin tespit edilmesiyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedilen açıklamada, 234 dronun ise düşürüldüğü bildirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran'dan gelen saldırılarla "başarılı bir şekilde" mücadeleye devam edildiği belirtildi. - MANAMA