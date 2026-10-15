Bakan Çiftçi, 9 bin 588 ihbarın 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini açıkladı

Bakan Çiftçi, 9 bin 588 ihbarın 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, uyarı verilen illerde toplam 9 bin 588 ihbar alındığını, bunların 8 bin 815'inin İstanbul'dan geldiğini açıkladı. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerin ivedilikle müdahale ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimizce ivedilikle müdahale edilmiştir."
Kaynak: İHA
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