 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Güler: "Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Güler: "Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'deki hava harekatları ve çatışmalar sonucunda toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Güler, şehitlerin intikamının en ağır şekilde alındığını ve terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

27.12.2023 - 15:04,
Abone Ol

Bakan Güler: "Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

"Şehitlerimizin intikamını en ağır şekilde alıyoruz"

ANKARA - Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, "Saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

"Şehitlerimizin intikamını en ağır şekilde alıyoruz"

Bakan Güler, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde şehit olan kahraman Mehmetçikleri anarak, "Bildiğiniz gibi 22 ve 23 Aralık'ta maalesef Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 kahraman evladımızı şehit verdik. Acımız büyük ama irademiz tam. ve bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz. En ağır şekilde almaya da devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi"

Saldırılara misliyle karşılık verildiğini dile getiren Güler, "Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Onu da ifade etmek istiyorum. Bunlardan alacağımız intikam ile onlara değecek kadar teröristi de en kısa sürede etkisiz hale getireceğiz, bundan da kimse şüphe etmesin. Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.

"2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geçmesini temenni ediyorum"

Yeni yıl için de mesaj veren Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak devletimizin bekası, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı da geride bırakıyoruz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Ailelerinizle birlikte inşallah sağlıklı, mutlu, başarılı, huzur dolu bir 2024'ü bütün arkadaşlarıma diliyorum. Ayrıca 2024 yılının ülkemiz ve milletimiz için Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde geçmesini de temenni ediyorum. Bunu sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize bütün milletimize söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Güler: "Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi"
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Suriye, Irak, Savunma, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Güler: 'Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


16:02
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Başrolünde Olduğu Dizi Arak'ın Adı Kara Olarak Değiştirildi
15:25
Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21
Bakan Işıkhan asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'e gitti: İstişareler devam ediyor, netleşince açıklayacağız Bakan Işıkhan asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'e gitti: İstişareler devam ediyor, netleşince açıklayacağız
15:19
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02
Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55
Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü

Son Dakika
15:25 Siyasette seviye başka bir boyutta! MHP'den Özgür Özel'e ağır mı ağır sözler
15:21 Bakan Işıkhan asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'e gitti: İstişareler devam ediyor, netleşince açıklayacağız
15:19 İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 21 bine yükseldi
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'den bir farkı yok
15:02 Yoğun Yağışlar Sonucunda Rincon Kasabasının Köprüsü Yıkıldı
14:55 Ankara'da Gazi ve Şehit Yakınları DEM Parti Önünde Eylem Yaptı
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:27 Aşçı, evine gittiği 6 çocuk annesi kadını boğarak öldürdü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 16:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Güler: "Toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement